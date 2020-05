Wanda Nara, dalla quarantena annuncia: “Voglio davvero cambiare”

Spiazza tutti Wanda Nara che da casa sua fa un annuncio particolare che stupisce, però come sempre, tutti i suoi fan. Look insolito per la moglie di Icardi

Wanda Nara non smette di sorprendere tutti i suoi fan anche durante la quarantena. La bella ed esplosiva moglie di Mauro Icardi condivide sempre scatti della sua quotidianità sui social ma questa volta ha spiazzato veramente tutti.

Look insolito e didascalia alla foto che sorprendono. Ecco come fare, anche in modo diverso, breccia nel cuore dei tanti followers che la seguono. Wanda lo sa benissimo.

Stesa a prendere il sole, pose provocanti e curve bollenti, questi gli scatti che infiammano continuamente il web. Ma la moglie di Icardi sa come cambiare, al momento giusto, attirando comunque l’attenzione.

È bastato un pigiama addosso e una frase un po’ intrigante ed ecco che i mi piace ed i commenti su Instagram non sono mancati.

Wanda Nara in pigiama conquista tutti

Una versione inedita, più semplice e nature del solito, quella che compare nell’ultimo post su Instagram di Wanda Nara. La bella bionda mostra il suo look da quarantena così come lei stessa lo definisce in una giornata di piaggia in cui l’umore non è al massimo.

La moglie di Icardi ammette di non aver voglia di cambiarsi e posta uno scatto con un pigiama a righe bianche e rosa tempestato dall’immagine della pantera rosa. Ecco spiegata la sua “voglia di cambiare” che annuncia nel post.

Quasi acqua e sapone, bella come sempre e anche sorridente, ha chiesto al suo affezionato pubblico: “cosa ne pensi?”. Le risposte nemmeno a dirlo tra le più diverse e in tante lingue come italiano, inglese e spagnolo.

E come sempre nuovo post e nuovo successo per Wanda che non smette di collezionare like, quasi 95 mila per questa foto, e una cascata di interazioni e commenti tutti per lei.