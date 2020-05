Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 2 maggio

La Protezione civile, nella giornata di oggi sabato 2 maggio ha diramato il bollettino in merito ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Il dipartimento della Protezione Civile diramerà oggi 1 maggio, il bollettino relativo ai numeri dell’epidemia da Covid-19 in Italia.

Protezione Civile: i numeri del Covid-19 in Italia nella giornata di venerdì 1 maggio

Ieri è stato pubblicato un nuovo aggiornamento sull’epidemia da Covid-19. I casi attualmente positivi sono saliti a 100.945, ossia 608 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 269 decessi che hanno portato il bilancio totale a 28.236. Salgono anche i pazienti guariti che ad oggi sono 78.249, 2.304 in più rispetto alla giornata di ieri, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Dall’inizio dell’emergenza i soggetti risultati positivi al coronavirus sono 207.428, con 1.965 casi in più da ieri.

Protezione Civile, l’aggiornamento sui numeri del Covid-19: il bollettino di giovedì 30 aprile

Anche nella giornata di giovedì scorso sono stati resi noti i numeri dell’epidemia. I casi attualmente positivi sono saliti a 101.751, ossia 3.106 in meno rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore si sono registrati 285 decessi che hanno portato il bilancio totale a 27.967. Salgono anche i pazienti guariti che ad oggi sono 75.945, 4.693 in più rispetto alla giornata di ieri, il numero più alto dall’inizio dell’epidemia. Dall’inizio dell’emergenza i soggetti risultati positivi al coronavirus sono 205.463, con 1.872 casi in più da ieri. Il commissario per l’emergenza ha annunciato che quella di giovedì è l’ultima conferenza stampa dell’emergenza.

Fase 2: Come scaricare il modulo per l’autocertificazione

Dal 4 maggio occorrerà ancora girare con il modulo di autocertificazione. Bisognerà scaricarlo, stamparlo e modificarlo, aggiornandolo in base all’ultimo decreto ministeriale del presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte del 30 aprile scorso.

In soldoni non cambia quasi niente rispetto a quello attuale ma sarà introdotta una novità: il riferimento normativo al nuovo decreto che contiene al suo interno altre motivazioni che rendono legittimo lo spostamento come la visita a un congiunto o il ritorno alla propria abitazione.

Per questo tutti i cittadini potranno modificare il modulo esistente barrando le parole “all’interno dello stesso Comune” e la parola “urgente” per motivi di assistenza ai propri congiunti o alle persone con disabilità.