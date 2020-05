Alessia Marcuzzi veste made in Italy. Mai come in questi giorni è fondamentale appoggiare il nostro artigianato e il talento italiano

Alessia Marcuzzi ha appena postato sul suo profilo Instagram una foto per esaltare il Made in Italy. Un outfit semplice e non ricercato che racchiude in sé un messaggio ben preciso: solidarietà per il nostro Paese. La conduttrice televisiva appare con una mascherina tutta colorata, probabilmente un regalo di qualche amico, e sottolinea l’importanza dell’appoggiare il Made in Italy. Soprattutto in questo momento così delicato per l’Italia intera. Ancora una volta la reginetta delle Iene è riuscita ad entrare nei cuori degli italiani e a lasciare un segno. Sempre con la semplicità e spontaneità che la contraddistinguono.

Alessia Marcuzzi appoggia il Made in Italy

Alessia Marcuzzi, oltre ad essere una bravissima conduttrice televisiva, è anche a capo del brand La Pinella che produce borse di tutti i tipi. Il marchio è esclusivamente di produzione Made In Italy. Lo sottolinea anche nel post che ha pubblicato da poco su Instagram.

Un cuore grande, un animo sensibile che sa farsi amare dal pubblico italiano.