Federica Sciarelli, conduttrice di ‘Chi l’ha Visto’, parla delle tante difficoltà che lei e la sua redazione stanno incontrando in queste settimane.

Tra le trasmissioni tornate in onda a seguito dell’emergenza legata alla epidemia c’è ‘Chi l’ha Visto‘, che ha anticipato in tal senso molti altri programmi la cui ripartenza avverrà a partire da lunedì 4 maggio.

Lo storico approfondimento di cronaca nera di Rai 3, in onda sin dal 30 aprile 1989 e fresco di 31° compleanno, riprenderà il proprio posto nel palinsesto della Tv di Stato, sempre con Federica Sciarelli alla conduzione. La giornalista esprime le proprie sensazioni ad una intervista concessa al magazine ‘Tv Sorrisi e Canzoni’. Si parla delle sensazioni negative legate alla pandemia che ha colpito l’Italia e che ha reso più difficile la ricerca di persone scomparse. Ma anche lavorare normalmente in studio risulta terribilmente complicato.

Chi l’ha Visto, la Sciarelli in onda senza truccatore e parrucchiere: “Non importa”

“Dobbiamo sottoporci a scanner per la rilevazione della temperatura corporea. Nel caso in cui qualcuno della redazione o dello staff tecnico dovesse avere la febbre, ‘Chi l’ha Visto’ ci sarebbe l’elevato rischio di non andare in onda”, afferma la Sciarelli. Inoltre gli inviati che vivono al di fuori del Lazio (gli studi della trasmissione sono nella sede Rai di Roma, n.d.r.) devono inviare tutto in redazione, che poi si occupa del montaggio. Mentre gli inviati in loco non possono accedere agli studi se non dopo due settimane, a scopo cautelativo. E c’è altro: dal momento che estetisti e parrucchieri non possono lavorare, anche l’aspetto della Sciarelli non appare impeccabile e deve provvedere lei da sola a prepararsi al meglio per apparire davanti alle telecamere.

“Ma per me non è un problema farmi vedere con i ‘capelli a scopa’. Capisco le esigenze del momento”.