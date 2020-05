La showgirl Elena Santarelli rivela tutte le cose cattive ed infamanti che ha dovuto sopportare quando suo figlio piccolo combatteva contro un tumore al cervello.

Ospite di ‘La Stanza del Medico’, format condotto da Paolo Bonolis, Elena Stantarelli è tornata sulla malattia di suo figlio Giacomo. Il bambino, 10 anni, ha vinto alcuni mesi fa la propria dura battaglia con un cancro al cervello.

Ma oltre alla terribili difficoltà legate a questa situazione nel vedere il proprio bambino in uno stato del genere, la 37enne showgirl di Latina descrive anche il male che le hanno fatto diversi sconosciuti. Si tratta di persone che le scrivevano sui social appositamente per attaccarla. “C’è gente che è capace di dire le peggiori cose”, si lamenta a giusta ragione la moglie dell’ex calciatore Bernardo Corradi”. Io e mio marito abbiamo dovuto leggere di tutto”.

Elena Santarelli figlio: “Certi haters sono capaci delle cose peggiori”

Accuse infamanti dai soliti haters e che non trovano assolutamente giustificazione. “C’è chi mi ha ritenuta responsabile diretta della malattia di Giacomo. ‘È perché gli hai fatto il vaccino’, mi hanno detto. Robe assurde. Invece proprio la mancanza del vaccino in alcuni suoi compagni di classe ha reso più difficile il suo ritorno a scuola”. Questo rende bene l’idea di quanto assurda possa essere l’utilizzo che certi soggetti fanno dei social network. La malattia di suo figlio è stata però importante a livello umano per Elena Santarelli, che più volte ha rimarcato l’importanza di avere conosciuto altri genitori trascinati in dure battaglie per la sopravvivenza dei propri figli.

Persone coraggiosissime e che non hanno mai mollato. Anche a questo scopo ora sia lei che il marito sostengono la causa di alcune associazioni per supportare i bimbi malati.