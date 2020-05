Elettra Lamborghini al naturale, poi rivela: “Non lo faccio mai” – FOTO

Elettra Lamborghini al naturale, poi rivela: “Non lo faccio mai”. La cantante che ha partecipato all’ultima edizione di Sanremo, si è raccontata sui social

Elettra Lamborghini in questo periodo di quarantena sta facendo molto parlare di sé. È una dei personaggi famosi che più ci sta facendo compagnia in queste settimane in cui non possiamo fare altro che stare a casa. Ogni giorno ci mostra sprazzi di vita quotidiana, mentre è insieme al suo fidanzato che presto diventerà suo marito. I due infatti hanno annunciato che presto si sposeranno, e nonostante i due mesi di reclusione, Elettra ha deciso di non rimandare il matrimonio perché è già tutto pronto.

La sorella di Elettra canta a cappella, il video diventa virale –> LEGGI QUI

Elettra Lamborghini: “Mi trucco solo per la televisione”

Spesso fa il box delle domande e risponde ad alcune curiosità dei suoi fans, pure ieri che stava festeggiando il compleanno del suo cavallo che ha compiuto otto anni. Tra le tante domande, una ha particolarmente incuriosito i suoi followers che non ci avevano fatto caso. Un utente, infatti, le ha scritto: “Ma nelle storie sei senza trucco? Sei troppo bella”. Lei risponde pubblicando un suo selfie in cui è palesemente senza un filo di trucco sul viso. “Sempre. Mi truccano solo per televisione e concerti”.



Elettra abbassa i pantaloni e il web impazzisce –> LEGGI QUI

La foto è diventata assolutamente virale ed è stata condivisa su ogni social. Non si può fare a meno di notare quanto sia bella Elettra al naturale, senza un filo di trucco a ricoprirle il viso. I fans hanno immediatamente commentato lo scatto, complimentandosi con la cantante e consigliandole di continuare a mostrarsi in questo modo perché è bella anche senza trucco.

PER ALTRE NOTIZIE SU GOSSIP, TELEVISIONE E SPETTACOLO SEGUICI SU INSTAGRAM