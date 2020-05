I suoi fans ricevono un regalo molto gradito: Justine Mattera dà spettacolo in uno dei suoi post su Instagram e strappa applausi e complimenti.

La conturbante Justine Mattera si fa vedere spesso vestita quanto basta per rientrare nei limiti del lecito. Ma la soubrette italo-americana, a dispetto di una età ormai decisamente matura, continua a scoprirsi ed a mostrare il più possibile del suo corpo.

LEGGI ANCHE –> Elena Santarelli | accusa assurda | “Il tumore di tuo figlio colpa del vaccino”

Che nonostante le 48 primavere raggiunte, resta decisamente tonico ed atletico. Merito delle passioni sportive dell’ex moglie di Paolo Limiti. Infatti Justine Mattera pratica con profitto il ciclismo ed anche la corsa. La bella bionda ha regalato ora l’ennesima fotografia ad alto contenuto di sensualità e di femminilità.

LEGGI ANCHE –> Loredana Lecciso e Al Bano | lei “enormemente preoccupata”

Justine Mattera, le foto che i fans vorrebbero sempre ammirare

La possiamo infatti ammirare di spalle, a figura intera, mentre scruta l’esterno. E lei scrive: Il mondo fuori. Chi di voi ha trovato un nuovo mondo pure dentro? Io sì”. Il tutto mostrando un fisico tonicissimo, perfettamente messo in risalto dagli abiti bianchi e leggeri indossati. E sono queste, più di quelle nelle quali lei osa di più, le immagini che la maggior parte dei suoi fans vorrebbe vedere. Infatti in molte altre circostanze passate, lei ha ricevuto rimproveri per essere parsa in certi casi anche volgare.

LEGGI ANCHE –> Chi l’ha Visto | la Sciarelli in onda senza maquillage | “Un incubo”

Così però la bella Justine unisce sensualità e classe. Che dire, è davvero un magnifico spettacolo per gli occhi.

Siamo anche su Instagram, CLICCA QUI e seguici , così potrai essere aggiornato su gossip, spettacolo e interviste in tempo reale