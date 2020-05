Ritorna il sereno tra Loredana Lecciso e Al Bano, con i due che sono tornati ad essere una coppia e vivono in quarantena insieme. Ma lei ha dei timori.

Dopo avere parlato della loro separazione appena qualche mese fa, Loredana Lecciso e Al Bano sembrano essere tornati insieme. E la lieta notizia fa seguito a quelli che sarebbero stati anni complicati dal punto di vista sentimentale tra i due, con la divisione che risalirebbe a parecchio tempo addietro.

Ora però è tornato il sereno, che comunque c’è sempre stato visto che Loredana Lecciso e Al Bano hanno sempre e comunque intrattenuto un buon rapporto, nonostante qualche comprensibile litigio. A ‘Eva 3000’ parla proprio la Lecciso, descrivendo la convivenza in corso a Cellino San Marco. “La mia prima figlia, Brigitta (nata dal precedente matrimonio con Fabio Cazzato, n.d.r.) ha scelto di restare a Milano durante questa quarantena. Io invece non ho affatto condiviso quanto fatto da tanti altri che, specialmente di notte, si erano messi in viaggio in maniera imprudente verso il Sud, mettendo a rischio loro stessi e tanti altri”.

Loredana Lecciso e Albano, a questo punto viene da chiedersi: a quando il matrimonio?

“Questa è una situazione che non ti colpisce direttamente, almeno nel mio caso e di tanti altri. Ma non mancano persone che hanno visto morire qualcuno di caro, e questo lascia una enorme tristezza. Nessuno sa quando finirà. Vedere i miei amori accanto a me mi rende più tranquilla. Poi chi è lontano entra comunque in contatto con me grazie alle videochiamate”.

Invece su Al Bano non è arrivata nessuna altra dichiarazione, anche se a questo punto molti dei suoi sostenitori vorrebbero vedere tutti e due all’altare a scambiarsi il fatidico si.