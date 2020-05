Il duo Naike Rivelli Ornella Muti, prima ancora che da figlia e mamma, è composto da quelle che sono due amiche. La prima elogia così la seconda.

Tra Naike Rivelli ed Ornella Muti c’è un bellissimo rapporto. Madre e figlia sono prima di tutto amiche e complici, e la cosa si evince in particolar modo dai post social che la figlia della grande attrice è solita pubblicare per il divertimento dei suoi tanti fans. La bella Naike provoca sia per diletto che per lanciare messaggi importanti. Ha fatto così anche per l’inizio della Fase 2, sollecitando i politici a ridursi lo stipendio per dare un segnale concreto all’Italia. Lei ora parla di mamma Ornella in termini estremamente lusinghieri.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli come Spider-Man: si arrampica sul muro e mostra il suo lato B | VIDEO

Naike Rivelli Ornella Muti, madre e figlia legate da un fortissimo rapporto

“Con la mamma @ornellamuti ho viaggiato in tutto il mondo da quando sono nata. Ricordo che abbiamo visto di tutto nei viaggi che si facevano per girare i film in quei tempi. Luoghi di immensa Abbondanza e Ricchezza, altri spogli e sommersi dalla povertà. Abbiamo notato che dove c’è poco, la gente è più accogliente generosa e sorridente, mentre dove c’è Lusso c’è tristezza corruzione sopruso falsità illusione e dispersione e invidia e manipolazione . La mamma ha sempre condotto una vita semplice. Ha sempre vissuto in maniera molto hippie .. alla mano, umile. Non ha mai sperperato quello che con tanta fatica ha guadagnato, anzi se mai si è ingenuamente affidata a compagni e agenti che hanno fatto scempio del suo impero”.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli, il video spopola sul web | La gonna si alza troppo| VIDEO

“Mamma sempre semplice e senza compromessi”

“È crollata ed è ripartita da zero più volte, sola, tranne il suo lavoro, la sua famiglia allargata, il suo talento e la sua professionalità. Non è mai scesa a compromessi. Nella vita privata indossava una camicia e un jeans di Armani. Non perché riceva soldi o percentuale, non per follower o per like, ma per amore di un amicizia che dura ancora oggi, e che le ha permesso di ricevere negli anni di collaborazione un guardaroba regalato , per rispetto alla sua persona e la sua arte, non per un ritorno economico o per fare “Fashion. “ Guardiamo bene i miti di ieri per poi valutare chi idolatrare oggi. Che fine hanno fatto coloro che sembrava avessero il mondo in mano…? I Brangelini.. Angelina e Brad. 🙈😱😳🥺😢🤭per esempio.. uno scempio la loro famiglia oggi”.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli | i consigli da censura su cosa fare nella Fase 2 | FOTO

“Oggi è tutto apparenza”

“Non faccio nomi degli scempi nostrani perché il punto non è questo. Da bimba volevo arrivare in luoghi.. che poi osservandoli da vicino.. non sono poi così scintillanti e genuini come vogliono far sembrare. Oggi è tutta una rincorsa a farci comprare qualcosa e a cambiarne un altra. Mille versioni delle stesse cose . Siamo accumulatori seriali di oggetti inutili. Ci vendono veleno e li mangiamo perché lo dice l’influencer di turno. Siamo fuori contatto con noi stessi. Alienati dai nostri corpi e dalla realtà.

LEGGI ANCHE –> Naike Rivelli fidanzato | lo scatto della loro quarantena è esplosivo | FOTO

Pensate che sono Comunista? Troppo diminutivo e politico come termine per me. Sono una creatura pensante con un anima un cuore una coscienza e un briciolo di umanità. Semplice.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter