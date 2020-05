Naike Rivelli continua a far parlare di sé: la nota attrice sta pubblicando continuamente su Instagram contenuti scottanti.

Naike Rivelli è molto seguita sui social: il suo account Instagram è seguito da 264mila persone e lei ama condividere scatti bollenti e video scottanti. In questi giorni di quarantena forzata a causa dell’emergenza coronavirus, la bella Rivelli sta continuando a far parlare di sé superando spesso il limite con i suoi post. La figlia di Ornella Muti non intende fermarsi e lascia spesso a bocca aperta i suoi fan. Qualche ora fa l’attrice ha postato su Instagram un video in cui balla libera ma ad un certo punto la gonna si alza troppo rivelando il suo lato B.

Naike Rivelli su Instagram, il video è bollente

Naike Rivelli ha postato su Instagram un video alquanto particolare: l’attrice si mostra in versione principessa con un abito rosa e una gonna a palloncino. Durante la clip gioca con la sua gonna ma all’improvviso la alza troppo e mostra il suo lato B. Nel post la Rivelli cita un episodio accaduto qualche giorno fa, quando ha coltivato l’orto con il suo compagno.

Il video sta spopolando sui social e ha già raggiunto più di 10mila visualizzazioni su Instagram.