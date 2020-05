“Hai una casa spettacolare” Sonia Bruganelli e Paolo Bonolis mostrano tutto- FOTO

Paolo Bonolis e la moglie Sonia Bruganelli hanno mostrato su Instagram le foto di parti della loro casa da sogno a Roma

Paolo Bonolis abita a Roma, vicino il Lungo Tevere Flaminio, con la sua famiglia formata insieme alla seconda moglie Sonia Bruganelli. Il famoso conduttore ha anche due figli avuti dal primo matrimonio che ora si sono sposati e vivono tti e due negli Stati Uniti. Inoltre tra non molto il presentatore diverrà nonno per la prima volta, visto che la secondogenita è in dolce attesa.

Ad ogni modo, recentemente lo showman è balzato agli onori delle cronache per la querelle che lo ha visto protagonista con Mediaset per la decisione di quest’ultima di mandare in onda solo le repliche e non le nuove puntate già registrate di Avanti Un Altro. Una scelta per nulla condivisa dall’uomo che si sarebbe spingo addirittura a minacciare di lasciare l’azienda.

In questi giorni di lockdown però Bonolis è particolarmente attivo sui social grazie alla sua dolce metà. Tra una diretta e una stories Instagram, il presentatore ha mostrato parte della sua casa. Stiamo parlando di un’abitazione splendida situata nella Capitale. La dimora presenta un design moderno e unico nel suo genere.

Paolo Bonolis e le foto mozzafiato della casa a Roma in cui vive con la moglie Sonia Bruganelli

La casa è piena di comfort e mostra un bell’arredamento. Come dimostrano varie foto. Per esempio la sala è un mix di stili, uno antico e un altro moderno.

Dall’immagine sembra molto spaziosa, con oggetti che si adattano ai mobili. Anche la camera da letto sembra molto grande e addirittura un bagno nella stanza con tanto di doccia.

Si tratta quindi di una casa praticamente perfetta per ospitare al meglio la coppia ed i loro tre figli nonché i loro cani e i loro gatti.