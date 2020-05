Pesante scossa di terremoto nel Mar Mediterraneo, la magnitudo supera addirittura i 6.5°. Gli esperti stimano come concreto il rischio di una onda anomala.

Un terremoto nel Mediterraneo ha fatto tremare l’intera isola di Creta, a sud della Grecia. Fortissima la scossa rilevata dai sismografi nazionali, che stimano l’evento in una magnitudo molto potente pari addirittura a 6.6°.

Si tratta di una intensità potenzialmente in grado di causare dei disastri. La profondità del terremoto in pieno Mar Mediterraneo risulta coincidere con i 10 km sotto al livello del mare, con epicentro invece localizzato a 118 km di distanza dalla città di Ierapetra, città situata nella parte meridionale dell’isola di Creta. Non si hanno notizie relative a danni a cose o persone ma su questo aspetto si è ancora in attesa di aggiornamenti.

Terremoto Mediterraneo, scossa estremamente potente: possibili danni ingenti e feriti

Una situazione con danneggiamenti e possibili feriti è da mettere in preventivo in situazioni come questa. La zona abitata più vicina sorge a 90 km e coincide con il territorio di Nea Anatoli. I media sono in attesa di comunicazioni da parte delle locali forze dell’ordine.

Map of felt reports received so far following the #earthquake M6.5 in Crete, Greece 40 min ago pic.twitter.com/FfKOXmG4oC — EMSC (@LastQuake) May 2, 2020

