Un cane piange disperatamente davanti alla lavatrice: il motivo è alquanto tenero ed emozionante.

I cani sono da sempre i migliori amici dell’uomo: sono infatti capaci di comprenderci e di farci compagnia in modo unico e amorevole e per questo sono tra gli animali domestici più scelti dalle persone. Diversi studi hanno dimostrato che i cani riescono a comprendere il nostro dolore e a reagire per consolarci e aiutarci in un momento di sconforto. I cani hanno dei sentimenti molto forti e secondo la scienza provano emozioni simili a quelle dei bambini. Sul web circola un video molto toccante: il protagonista è un bassotto che piange disperatamente davanti alla lavatrice.

LEGGI ANCHE –> Cane trovato per strada con il suo tesoro: il racconto sorprendente di un ciclista

Cane piange disperatamente davanti alla lavatrice: il motivo

Pickle, un bassotto di tre anni, ha pianto disperatamente per un’ora davanti alla lavatrice. Il cucciolo soffre per la separazione dal suo peluche preferito a forma di coscia di pollo. Il bassotto gioca sempre con questo particolare peluche e lo custodisce gelosamente nella sua cuccia. Il cagnolino per la sofferenza e per l’agonia ha abbaiato anche contro la sua padrona. Pickle si è calmato soltanto quando ha recuperato il suo amato peluche. La scena è stata testimoniata da un tenerissimo video su Youtube.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Coronavirus, come pulire e disinfettare le zampe di cane e gatto

Il web è pieno zeppo di video tenerissimi sui cani. Ci sono vari tipi di filmati: dai cuccioli che coccolano i neonati, passando per quelli che giocano amorevolmente con i pupazzi fino a quelli che piangono disperatamente per qualche sventura dei padroni.