Anna Tatangelo, dopo Gigi D’Alessio torna bollente sui social – FOTO

“Fuori solo calma apparente” . Recita cosi il nuovo post su Instagram di Anna Tatangelo messo da pochissimo sul noto social network

Mentre Gigi D’Alessio ha ammesso pubblicamente la separazione da Anna Tatangelo Anna sui social infiamma i suoi follower. Il cantante napoletano, che sta vivendo un momento delicato parecchio delicato, non ha smarrito la forza per dialogare della sua grande passione, la musica e di amore con Francesca Fialdini a Da Noi… A Ruota Libera.

Visualizza questo post su Instagram Fuori solo calma apparente …🎙 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 3 Mag 2020 alle ore 12:04 PDT

L’artista partenopeo ha scansato i problemi coniugali e si è dilettato a far divertire il pubblico con la cosa che sa fare di piu: cantare..

Francesca Fialdini, la conduttrice del programma, ha provato a far parlare Gigi, in maniera tranquilla e delicata, ma lui ha ufficialmente glissato generalizzando: “Gigi, dicono di te cose bellissime. Non c’è una persona che io conosca, e che ti conosce, che non mi dica quanto sei generoso, buono, bravo, disponibile. Insomma, un elenco lunghissimo di virtù, di qualità e di pregi.”

Gigi D’Alessio, con la voce quasi rotta dall’emozione ha risposto senza mezze misure e forse lanciando una frecciatina ha chi lo ha fatto soffrire: “Ma c’è anche chi parla male. Io voglio bene a tutti, sono una persona che ha sempre parlato a cuore aperto. E penso sempre che gli altri mi rispondano a cuore aperto. E spesso son stato tradito proprio da questo: ero convinto che il mio interlocutore parlasse senza retro pensieri e, invece, dopo mi sono ritrovato a ricevere l’ennesima delusione.“

Visualizza questo post su Instagram È veramente primavera quando puoi lasciare asciugare i capelli al sole ☀️🌸 Un post condiviso da Anna Tatangelo (@annatatangeloofficial) in data: 25 Apr 2020 alle ore 7:50 PDT

Intanto Anna su Instagram si diletta ad infiammare come al solito i suoi fan. Sempre bella e molto provocante Anna è un incanto.