Avete mai visto la casa di Carlo Cracco? È pazzesca – FOTO

Avete mai visto la casa di Carlo Cracco? Sul suo profilo di Instagram, il famoso chef stellato è solito pubblicare foto in cui si vede la sua meravigliosa casa

Carlo Cracco, talentuoso per le sue doti culinarie, è diventato famoso grazie a MasterChef. Ha ricoperto il ruolo di giudice per diversi anni fino al 2017. Dopo aver lasciato il programma si è concentrato sulla sua carriera professionale privata. Ogni tanto lo abbiamo visto alle prese con spot televisivi e all’interno di un programma di Sky, Hell’s Kitchen. Siamo abituati a vederlo in televisione, ma avevate mai immaginato la sua casa?

Carlo Cracco e la sua meravigliosa casa

Lo chef ha una bellissima moglie che si chiama Rosa Fanti, e con lei due bambini, Pietro e Cesare, ai quali è molto legato. Vive a Milano in un bellissimo ed elegantissimo attico. L’attico in cui vive è ampio e luminoso, c’è un parquet in legno pazzesco dai toni chiari che rende l’ambiente più luminoso. Lo stile d’arredamento è minimal ed è in tendenza con i mobili. All’interno ci sono toni che vanno dal bianco al grigio. Una grande libreria che contiene letture per l’intera famiglia. La casa è circondata da vetrate e con una bellissima vista su Milano.

Fuori al terrazzo è possibile ammirare tutti i grattacieli della capitale lombarda. All’esterno è curato ad hoc tra piante, divani e poltrone per rilassarsi sotto il sole della città. La camera da letto è spaziosa e con una carta da parati fatte di foglie verdi. L’effetto è strabiliante. Sul profilo dello chef potete ammirare ogni angolatura della sua casa.