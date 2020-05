Caterina Balivo in quarantena mostra il suo pancione – FOTO

La conduttrice televisiva del programma “Vieni da Me” della Rai, Caterina Balivo condivide lo scatto in dolce attesa con i suoi followers

La presentatrice della Rai, nonchè ex modella italiana, Caterina Balivo non è nuova agli scatti dei momenti più incandescenti della sua vita. La nativa 40enne di Secondigliano, quartiere di Napoli, ha fatto parlare di sè in questi giorni di quarantena. Il simpaticissimo e sorridente volto della Rai ha voluto condividere degli scatti fotografici riguardanti i suoi momenti in dolce attesa.

L’obiettivo della macchina fotografica mette in risalto il suo pancione di quando era incinta della sua secondogenita Cora nel lontano 2017. Il ritratto fotografico mostra l’evidente sporgenza del pancione, coperto da un vestito.

Il ritratto sorridente con il pancione ha un valido motivo di condivisione

La famosa conduttrice italiana, Caterina Balivo non ha perso tempo ad addolcire le giornate dei suoi followers, emozionandoli e creando suspance. L’attenzione ricaduta sulla foto, si proietta di conseguenza sul tema della didascalia lanciata dall’ex modella partenopea. L’attenzione del suo pubblico infatti non colpisce i classici scatti seducenti da star, bensì un argomento toccante, divenuto in questi giorni di quarantena un simbolo nobile.

Caterina Balivo ha sfoggiato tanti spunti con cui trattenere l’amato pubblico e sorprenderlo alla sua maniera con il sorriso sempre stampato sul suo sublime volto. Ma le pubblicazioni delle didascalie sembrano aver scavalcato l’immagine fisica nella veste di ex modella della televisione italiana. La famiglia e il senso della vita sono i temi caldi dei suoi scatti più recenti. Dunque in questo periodo buio di quarantena, la Balivo ha voluto condividere la foto di quando era incinta della sua seconda figlia per uno scopo sociale.

L’illustrazione è simbolo di sostentamento della “Cesvi Onlus”, associazione benefica per la lotta al coronavirus. Le immagini sono frutto della produzione fotografica di Julian Hargreaves che la Balivo ha voluto ringraziare su Intagram.

Le foto pubblicate sui social network sono in vendita e chi vuole può scegliere di acquistarle tra quelle disponibili.