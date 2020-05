Covid-19, da domani inizia ufficialmente la fase 2: secondo alcuni sondaggi più della metà degli italiani non ha voglia di andare in vacanza.

Il presidente del consiglio Giuseppe Conte ha imposto il lockdown sull’Italia dallo scorso 10 marzo. Numerose attività sono state chiuse mentre sono state introdotte molte misure restrittive limitando di fatto la vita dei cittadini. Da domani 4 maggio, tuttavia, inizierà la Fase 2: alcune misure verranno alleggerite mentre molte attività potranno ripartire. Milioni di italiani, ogni anno, sognano le ferie estive per potersi rilassare e per staccare dal lavoro. Quest’anno, tuttavia, sembra non essere così complice l’emergenza coronavirus. Secondo un’indagine di Confturismo, più della metà degli italiani non hanno voglia di vacanze. Va sottolineato, tuttavia, che sarà possibile in alcune regioni andare in spiaggia e fare il bagno (il virus non sopravvive in acqua) ma saranno vietati assembramenti.

Gli italiani hanno poca voglia di andare in vacanza: l’indagine di Confindustria

Nonostante il calo dei contagi e l’imminente inizio della Fase 2, gli italiani non hanno voglia di andare in vacanza. Confturismo-Confcommercio ha realizzato un’indagine in collaborazione con Swg: più della metà degli intervistati –precisamente il 57% – ha dichiarato che non si muoverà per andare in vacanza (a marzo era il 53%). Il 32%, invece, ha confermato che andrà in vacanza limitandosi però a 2-3 giorni e vicino casa. Solo il 20% è pronto per le vacanze mentre il 15% è incerto per le disponibilità economiche.

Il governo sta lavorando per trovare una soluzione per risollevare il turismo italiano: questo settore è stato il primo ad essere colpito e l’ultimo a risollevarsi.