Fase 2, sarà possibile andare al mare per una nuotata o per una corsa sulla spiaggia ma è vietato prendere il sole.

Domani 4 maggio inizierà ufficialmente la Fase 2: nonostante le numerose difficoltà interpretative del nuovo decreto comunicato dal presidente del consiglio dei Ministri Conte, l’Italia è pronta per ripartire. Alcune Regioni hanno deciso di continuare ad utilizzare misure più ristrette mentre altre iniziano a portarsi avanti alleggerendo i limiti. Si potrà tornare al mare, ma non si potrà prendere il sole. Secondo quanto anticipato anche dal Corriere della Sera, sarà infatti possibile fare attività fisica lontano da casa e si potrà fare il bagno nel proprio comune di residenza. La tintarella ed eventuali chiacchiere con altri cittadini in spiaggia saranno comunque vietate.

Fase 2, attenzione ai limiti delle Regioni

Il Dpcm del 26 aprile non parla espressamente di bagno al mare ma il Governo aveva già anticipato che era possibile per coloro che abitano in luoghi lacustri, fluviali o marini effettuare il bagno purché individualmente e rispettando la distanza da altre persone. Bisogna sempre conoscere le ordinanze delle singole Regioni o dei comuni: nelle Marche, ad esempio, è possibile fare il bagno ma non ad Ancona. Nella fase 2 saranno consentiti anche accessi ai parchi e ai giardini pubblici evitando sempre forme di assembramento e rispettando la distanza di sicurezza prevista nelle misure anti contagio.

La prossima estate sarà diversa dal solito: gli ingressi negli stabilimenti balneari e nelle piscine sarà prevedibilmente a numero chiuso mentre tornei sportivi e assembramenti saranno vietati.