Heather Parisi, le parole sconfortanti: “Il mondo dopo il virus”

In questo periodo di quarantena, Verissimo ci sta facendo compagnia con le repliche delle puntate andate in onda durante l’ultimo anno. Ieri avrebbe dovuto essere il turno della puntata in cui c’è stato il Prati-Gate, ma Pamela Prati ha protestato e il programma ha deciso di non mandare più in onda l’intervista replicando con dure parole sui social. Dopo ogni puntata, vanno in onda alcuni video-messaggi di personaggi famosi che cercano di dirci qualche parola di conforto e tra queste non poteva di certo mancare Heather Parisi.

Heather Parisi: “Il mondo non sarà più lo stesso”

“Vorrei dire che ce la faremo e vivremo meglio di prima, ma ci aspettano tempi durissimi da punto di vista economico e sociale” ha dichiarato la Parisi, con una sincerità spiazzante. “Il mondo è cambiato per sempre, dovremo adattarci a una realtà diversa. La vita normale non sarà più la stessa, trovarsi insieme, viaggiare per il mondo non sarà più possibile. La regola d’ora in avanti sarà la distanza sociale”.

La showgirl si trova ad Hong Kong, il virus è passato prima per di là e dalla D’Urso se ne parlava quando la situazione qui in Italia era ancora tranquilla. Infatti ci consigliò di prendere delle misure di precauzione per non finire nella loro stessa situazione: cosa che, purtroppo, alla fine è accaduta.

