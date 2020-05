Giulio Golia ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni in cui ha rivelato anche il nome del suo mentore.

Giulio Golia è un giornalista italiano noto per il suo lavoro con il programma “Le Iene”. Il nativo di Torre del Greco è stato anche tra i conduttori del programma targato Mediaset. Nella prima fase della sua carriera Giulio svolgeva come lavoro quello dell’animatore. Golia è stato intervistato dal settimanale Telesette: il giornalista delle Iene ha rilasciato alcune interessanti dichiarazioni parlando anche del suo mentore.

Le Iene, le dichiarazioni di Giulio Golia

Giulio Golia ha parlato del ritorno in onda del programma “Le Iene”: nelle puntate manca il pubblico in studio a causa dell’emergenza coronavirus. “Adesso il pubblico non è in studio e noi, che molto spesso andiamo a braccio, non abbiamo più il parametro sulle stupidaggini che a volte si dicono”. Il giornalista ha rivelato di ammirare e vedere come punto di riferimento Paolo Bonolis, capace di lanciarlo da giovane nel mondo dello spettacolo. Golia ha anche svelato i punti di forza che ruberebbe dal conduttore. “A lui ho cercato di rubare la versatilità, la sua personalità camaleontica e la capacità di linguaggio. Lo ringrazio ancora. E’ il mio mentore. Quando facevo cabaret mi ha testo la mano e mi ha buttato dentro Tira&Molla”.

Giulio ha realizzato un servizio per le Iene focalizzandosi sul meccanismo di aiuti alla popolazione a Napoli: il servizio è stato molto criticato dalle associazioni e dai cittadini che hanno aiutato notevolmente in queste settimane dure.