La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 3 maggio

Nuovamente aggiornata, come di consueto, la mappa regione per regione dell’epidemia da Covid-19 in Italia pubblicata sul proprio sito dal Dipartimento della Protezione Civile.

Il Dipartimento della Protezione Civile, come di consueto, ha reso noto l’aggiornamento in merito all’epidemia di coronavirus in Italia pubblicando sul proprio sito il bollettino a livello nazionale e la mappa regione per regione. Secondo gli ultimi dati, i casi di contagio in Italia sono saliti ad oltre 210mila, mentre un nuovo decremento è stato registrato per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi ed i pazienti ricoverati in terapia intensiva. Si è aggravato ancora il bilancio delle vittime con 174 decessi in più da ieri. Nel bollettino, l’ultimo prima della cosiddetta Fase 2 che scatterà domani, lunedì 4 maggio, emerge anche l’aumento dei pazienti guariti dal virus, ad oggi oltre 81mila.

Leggi anche —> Aggiornamento Protezione Civile: il bollettino del 3 maggio

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: i dati al 3 maggio, superata la soglia degli 80mila pazienti guariti

Continua la deflessione della curva del contagio da coronavirus in Italia. Stando agli ultimi dati, resi noti dalla Protezione Civile, le persone risultate positive al Covid-19 dall’inizio dell’emergenza sono 210.717, con un incremento nelle ultime 24 ore di 1.389 unità. Scendono ancora i soggetti attualmente positivi ad oggi 100.179, 525 in meno rispetto alla giornata di ieri. Parallelamente è stato registrato un calo anche nei pazienti ricoverati in terapia intensiva: 38 in meno da ieri e 1.501 in totale. Sono 81.654, i soggetti guariti sino ad oggi dal virus, con un incremento di 1.740 rispetto alla giornata di ieri. Infine, come si evince dal bollettino, purtroppo sale ancora il bilancio delle vittime che con 174 decessi nelle ultime 24 ore ha raggiunto quota 28.884.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, domenica 3 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 77.528 – 14.231 – 26.371;

– Piemonte – 27.430 – 3.152 – 8.640;

– Emilia Romagna – 26.016 – 3.642 – 13.329;

– Veneto – 18.318 – 1.516 – 9.503;

– Toscana – 9.563 – 872 – 3.363;

– Liguria – 8.359 – 1.209 – 3.599;

– Lazio – 6.809 – 508 – 1.916;

– Marche – 6.319 – 927 – 2.194;

– Campania – 4.484 – 364 – 1.394;

–Trento – 4.247 – 429 – 2.571;

– Puglia – 4.144 – 424 – 765;

– Sicilia – 3.240 – 242 – 795;

– Friuli Venezia Giulia – 3.072 – 297 – 1.688;

– Abruzzo – 2.996 – 330 – 798;

– Bolzano – 2.536 – 281 – 1.590;

– Umbria – 1.394 – 68 – 1.143;

– Sardegna – 1.319 – 119 – 511;

– Valle d’Aosta – 1.142 – 138 – 895;

– Calabria – 1.114 – 88 – 324;

– Basilicata – 386 – 25 –167;

– Molise – 301 – 22 – 98.

Leggi anche —> Fase 2, la lista dei motivi per cui sarà consentito uscire dal 4 maggio

Leggi anche —> Fase 2, le novità sui viaggi in treno: il piano predisposto da Trenitalia

Nelle ultime 24 ore, stando ai dati della mappa della Protezione Civile, non sono stati registrati casi di contagio in Umbria e Molise. Nessuna vittima, invece, in Umbria, Sardegna, Calabria, Basilicata.