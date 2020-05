Mara Venier vittima di violenza domestica: “Chi ti ama non ti fa male”. La conduttrice di Domenica In ha raccontato di essere stata una vittima quando aveva vent’anni

La conduttrice di Domenica In ha raccontato in una replica di Verissimo di essere stata vittima di violenza quando era molto giovane. Ad oggi Mara è una donna adulta, felice con il suo Nicola, ma anche lei ha avuto i suoi momenti deboli.

Mara Venier e la rivelazione sul suo passato

“La fragilità ti fa diventare aggressiva, nel passato ho avuto dei periodi in cui ho subito delle violenze molto forti” ha rivelato. “Non faccio nomi ma è stato un compagno che ho avuto che mi ha fatto delle aggressioni psicologiche e fisiche, quindi da allora ho imparato a difendermi. Quando è successo avevo vent’anni ed ero già mamma. Adesso dico che chi ti ama non può farti del male, oggi al primo schiaffo si denuncia, ma allora ero molto piccola in una città che non conoscevo. Se mi capitasse adesso, povero lui”.

Tutta un’altra storia quella con Nicola Carraro. I due sono felici, affiatati e innamorati. Su di lui spende delle parole molto belle: “Lui è l’amore della mia vita. Io prima di lui mi adattavo sempre alle scelte dei miei compagni che forse non avevano i miei stessi progetti di vita. Adesso sono completa e ho finalmente capito quanto mi piace il matrimonio, noi siamo una coppia grande che sta bene”.