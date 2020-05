Nella vita privata il Presidente del Consiglio dei ministri Giuseppe Conte può vantare un’immagine speciale: la figura del figlio Niccolò e non solo



Il volto ormai noto del nostro Presidente del Consiglio dei ministri, Giuseppe Conte è conosciuto in ogni angolo del Paese. La lotta al Coronavirus che tiene banco in questo periodo è stata oggetto di discussione nelle aule del Parlamento con il nostro premier protagonista. Ma noi che siamo abituati a vedere Conte nelle vesti di Capo del governo, ci chiediamo chi fossero i componenti di famiglia a lui più cari. Il premier può vantare di una figura rappresentativa, una ragione di vita per qualsiasi papà modello: il figlio Niccolò.

Niccolò ha 12 anni ed è stato protagonista di alcuni scatti fotografici, immortalati dal padre premier durante il periodo pre-natalizio. E’ stata quella l’occasione per smascherare elementi di vita privata, dapprima celati per il nostro Presidente del Consiglio. E’ unica la somiglianza nei minimi dettagli con il figlio, la ricostruzione perfetta di Giuseppe Conte da piccolo.

LEGGI ANCHE —–> Giuseppe Conte come non lo avete mai visto – FOTO

La vita privata del Premier Conte

Nella vita privata del Premier Giuseppe Conte non c’è solo il figlio Niccolò. La madre del primogenito si chiama Valentina Fico, 44enne, dipendente dell’Avvocatura di Stato. I due coniugi avevano troncato già da tempo la loro relazione amorosa, ma i dettagli degli scatti di vita trascorsi con l’ormai ex moglie di Giuseppe Conte non ci vengono forniti. I punti in comune dei due genitori di Niccolò sono tanti tra cui la riservatezza sulla vita privata.

Tuttavia il rapporto tra i due è di profondo rispetto per le posizioni professionali che occupano nella vita. Una testimonianza ci è pervenuta quando Sergio Mattarella conferì a Giuseppe Conte l’incarcio di nuovo Presidente del Consiglio. Nella circostanza Valentina aveva scommesso sulla sua personalità da leader.

Oggi l’attuale primo ministro ha una relazione con un’altra donna: Olivia Paladino. L’incontro che ha sancito il loro affiatamento sembra sia avvenuto fuori ai cancelli della scuola in comune ai due figli. La Paladino è una donna molto giovane che occupa il posto di manager imprenditoriale di un’azienda di famiglia.

LEGGI ANCHE —–> Conte chiede scusa agli italiani, il perchè

Il padre dirige uno dei più famosi hotel di Roma, mentre la madre è la famosa attrice Ewa Aulin