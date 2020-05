Un cadavere carbonizzato è stato trovato sul balcone di uno stabile in via Fani, in zona Balduina a Roma.

Nella mattinata di oggi, domenica 3 maggio, in via Mario Fani 60 è stato rinvenuto un cadavere su un balcone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri. Secondo quanto si apprende da fonti dell’Arma dei carabinieri, all’interno dell’appartamento ci sarebbe molto degrado. Filtrano poche informazioni sui fatti. Sulla vicenda sono in corso indagini dei carabinieri. Nell’appartamento la vittima viveva con una donna che, in evidente stato di choc, è stata sentita in queste ore dai carabinieri.

LEGGI ANCHE -> Ragazza tenta il suicidio dopo che il fidanzato ha detto a tutti che il padre l’aveva violentata

A dare l’allarme è stata una vicina che ha visto il cadavere

Al momento non si esclude nessuna pista: dalla morte naturale al tentativo di scappare a un incendio fino all’omicidio. A dare l’allarme è stata una vicina che ha visto il corpo sul balcone. Potrebbe trattarsi del compagno della donna che è stata trovata in casa.

LEGGI ANCHE -> Inter-Juventus 2018, la clamorosa rivelazione: File audio sparito

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Sul posto sono intervenute quattro auto dei carabinieri e un’ambulanza del 118.