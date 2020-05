Wanda Nara, moglie del calciatore Mauro Icardi, ha svelato un suo desiderio su Instagram.

Wanda Nara, la bella showgirl argentina, oltre a essere l’agente nonché compagna della vita dell’attaccante ex Inter, Mauro Icardi, resta tra i più seguiti e amati personaggi di Instagram, così come svela anche l’ultimo post pubblicato su Instagram in cui la Nara indossa solo un costume da bagno.

Wanda Nara: “Ho tanta voglia di questo”

L’opinionista di Tiki Taka però, rimedia, postando su Instagram una vecchia foto, che come sempre, lascia i suoi fan senza fiato e come didascalia, scrive in spagnolo queste righe: “Ho tanta voglia di questo, respirare profondo e sentire il mare”. Difficile darle torto a prescindere dalla situazione Covid-19, l’idea della tranquillità e dell’effetto sonoro e olfattivo delle onde del mare è sempre qualcosa di molto piacevole. Alla fine del posti la showgirl chiede ai suoi follower: “E voi di cosa avete voglia?”.

Il post dell’argentina ha totalizzato centomila Like, con più di 500 commenti.