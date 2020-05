Alba Parietti contro gli haters, zittisce tutti

Alba Parietti risponde a tono alle pesanti critiche degli haters per i suoi ultimi post su Instagram, una reazione perentoria

In questo periodo di quarantena, Alba Parietti è stata letteralmente scatenata sui social. La showgirl e opinionista televisiva ha pubblicato molti post su Instagram rappresentanti delle vere e proprie provocazioni, soprattutto a livello di look. Alla fine, ha deciso di svelarsi esattamente per quella che è, senza trucco e senza extension. Un gesto simbolico, per far cadere tutte le maschere.

Alba Parietti si ribella alle critiche, la replica a muso duro

Molti i commenti positivi, ma non sono mancati anche quelli negativi. C’è chi ha criticato pesantemente la scelta di Alba, attaccandola in maniera feroce e gratuita. In particolare, ecco uno degli sfoghi più duri: “Basta botox…Sei irriconoscibile, completamente modificata nello sguardo, identico a quello di chi, come te, esagera. Sono favorevole ai ritocchi ma non quando si diventa altro. Non ne hai bisogno”.

Altrettanto dura la replica di Alba, cui le critiche non sono andate giù. La sua risposta è stata assolutamente perentoria, in modo da zittire chiunque le abbia dato addosso. “Io capisco le tue frustrazioni, capisco la tua rabbia, capisco che stai male e che devi sfogarti. Ma stai dicendo una montagna di cagate. Non ho mai usato il botox, mai! Tu stai insinuando cose false, che tra parentesi non potrei fare nemmeno se volessi. Se vuoi ti consiglio un bravissimo psicologo, così capisci da dove ti esce tutta questa stronzaggine gratuita, solo perché sei tu a non accettare nulla di te”. Del resto, l’attrice non le ha mai mandate a dire, nella vita e nella sua carriera.