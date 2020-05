Anna Tatangelo, la foto in dolce attesa postata in quarantena – FOTO

Anna Tatangelo in dolce attesa: lo scatto commuove i social – FOTO

Anna Tatangelo è una delle cantanti italiane più amate. Ha avuto una carriera ricca di eventi e di soddisfazioni, purtroppo segnata anche dal pregiudizio sulla sua storia con Gigi D’Alessio. I due si sono messi insieme tanti anni fa, quando lei era molto giovane e lui sposato. La loro storia ha segnato la fine del matrimonio di Gigi con Carmela, che da allora ha cominciato la sua vita con Anna.

Anna Tatangelo ricorda la sua gravidanza

Dal loro amore è nato Andrea, che oggi ha dieci anni ed è la gioia più grande della vita di Anna. Soprattutto in questo periodo difficile: Anna e Gigi, dopo tanti anni di amore, si sono separati. Avevano riprovato a tornare insieme dopo un periodo difficile che li aveva visti separati, ma questa felicità non è durata abbastanza. Alla fine di comune accordo hanno scelto di lasciarsi, rimanendo comunque in buoni rapporti per il bene di loro figlio. Hanno affrontato questa separazione con maturità e senza farsi inutili guerre. Una buona notizia per i fans della coppia che hanno sofferto molto per questa loro separazione. Sicuramente Anna conserverà un bel ricordo della storia e del loro amore, soprattutto perché grazie alla loro unione ha ricevuto la gioia di diventare genitore.

Sui social infatti è spuntata una vecchia foto che risale al 2009, quando Anna era in dolce attesa. Nello scatto la cantante di Sora splende di felicità e il suo pancione è semplicemente bellissimo. Rivedere questo scatto ha emozionato i suoi fans che la seguono da tantissimi anni e che c’erano quando lei aspettava Andrea.