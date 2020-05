Barbara D’Urso si mostra senza trucco sui social: la conduttrice che il prossimo 7 maggio compirà 63 anni, pubblica questa foto in quarantena.

Barbara D’Urso si mostra senza trucco sui social e lascia tutti senza parole. La conduttrice, sempre molto presente su Instagram, ha pubblicato una foto scattata appena sveglia conquistando i consensi dei fans. Tanti complimenti, infatti, per la conduttrice che, a quasi 63 anni, resta una delle donne più belle del mondo dello spettacolo.

Barbara D’Urso senza trucco, la foto incanta i fan: “sei sempre una giovincella”

Barbara D’Urso non si è mai fermata con i suoi programmi continuando ad andare in onda anche durante la quarantena. Finito il lavoro, negli ultimi mesi, la conduttrice tornava a casa e ai fans ha fatto compagnia pubblicando foto, video e facendo dirette come quella divertente con l’amico Cristiano Malgioglio.

L’unico giorno in cui la D’Urso non va in onda è il sabato. Dal lunedì al venerdì, infatti, conduce Pomeriggio 5 mentre la domenica va in onda in prima serata con Live – Non è la D’Urso. Proprio sabato, prima di recarsi alle prove del suo show serale, la conduttrice che attraverso una serie di foto ha anche mostrato parte della sua casa, si è scattata un selfie in bagno mostrandosi senza trucco. “Sabato, struccata, accappatoio…”, ha scritto la conduttrice.

La foto pubblicata dalla conduttrice ha portato a casa quasi 80mila like e i complimenti dei fans che, di fronte all’immagine naturale della D’Urso, si sono complimentati con lei.

“Sei sempre una giovincella”, scrive un follower. E altri aggiungono: “Ma quanto sei meravigliosa senza trucco”, “sei bellissima anche in questa versione!!!”, “sembri una ragazzina”, “bella anche senza luci e trucco”.