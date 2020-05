Chiara Biasi, che incanto su Instagram: foto mozzafiato per i fan

Chiara Biasi è un incanto su Instagram: l’influencer pubblica una foto in sui si mostra in bikini e lascia senza parole i fans incantati.

Chiara Biasi senza rivali su Instagram. Bellissima, elegante e sensuale, l’influencer da 2,5 milioni di followers, incanta i fans che non possono che ammirare la foto mozzafiato pubblicata dalla propria beniamina. Nello scatto che ha portato a casa più di 50mila like, la Biasi indossa un bikini che mette in mostra le sue curve conquistando i complimenti non solo degli uomini, ma anche delle donne.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale, seguici sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter.

Chiara Biasi bellissima su Instagram: la foto mozzafiato in bikini

Chiara Biasi è dotata di un fascino, di un’eleganze e di una sensualità innate al punto da incantare tutti anche quando si mostra senza trucco o quando indossa una semplice foto. Nelle scorse ore, però, l’influencer ha deciso di fare un regalo ai fans pubblicando una foto in cui si mostra in bikini.

POTREBBE INTERESSARTI ANCHE—>Chiara Biasi: “i miei ex non l’avrebbero mai fatto”

“Giorno 70“, scrive la Biasi (cliccate qui per vedere la sua casa) nella didascalia che accompagna la foto in cui indossa un costume bianco che mette in mostra il seno. “Quanto sei bella”, scrive un follower. “La quarantena ti ha fatto bene“, scrive un altro. E ancora: “sei sempre bellissima”, “complimenti, sei davvero molto bella”, “perfetta”.

Visualizza questo post su Instagram giorno 70. counting down the days @matinee__official Un post condiviso da Chiara (@chiarabiasi) in data: 2 Mag 2020 alle ore 7:57 PDT

Chiara, poi, ha condiviso con i fans anche i fiorni ricevuti il 4 maggio, giorno della partenza della Fase 2. “4 maggio 2020. Però ho ricevuto dei fiori, e sorrido. Le peonie”, ha scritto l’influencer pubblicando le foto dei fiori ricevuti. Da chi avrà ricevuto l’omaggio floreale la Biasi? Avrà un fidanzato segreto o un corteggiatore misterioso?