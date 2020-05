Christian De Sica senza soldi, la rivelazione: “Ci ha pensato mia moglie”. Il famoso attore ha rivelato che gli inizi della sua carriera non sono stati affatto facili

Si tratta di uno degli attori più amati del mondo dello spettacolo. Con i suoi numerosi ruoli ci ha fatto ridere tantissimo, continua ad essere uno dei più apprezzati qui in Italia, ma dietro a quell’attore che vediamo sullo schermo si nasconde una persona vera, con un passato certamente non facile.

Figlio d’arte, la sua vita e la sua carriera non è stata tutta rosa e fiori. Durante un’intervista ad un noto quotidiano italiano, ha raccontato delle difficoltà che ha riscontrato all’inizio della carriera. Subito dopo la morte del padre Vittorio, sua moglie Silvia Verdone (sorella di Carlo) ha dovuto aiutarlo per andare avanti. Christian aveva soltanto ventitré anni e non sapeva come andare avanti. Era lei a pagare l’affitto, le spese di casa e tutto il resto.

“Solo quando firmai il primo contratto con Carlo Vanzina detti una gomitata a Silvia dicendole: d’ora in poi mangeremo bene” conclude, ricordando il momento in cui la sua vita è completamente cambiata.

Da allora la sua carriera è stata tutta in discesa. Alla fine è riuscito a diventare uno degli attori più amati di sempre, a prescindere dal mito che è stato suo padre. Ha saputo costruire un personaggio proprio, con una sua personalità, che nel giro di pochi anni è diventato amatissimo in tutta Italia.