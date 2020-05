Una palazzina è crollata nel centro storico di Marino, comune dei Castelli Romani (Roma), poco dopo le ore 20: i soccorritori scavano tra le macerie

Poco dopo le 20 è crollata una palazzina nel centro storico di Marino, comune dei Castelli Romani, vicino a Roma. L’edificio è caduto giù a seguito di un’esplosione, probabilmente a causa di una fuga di gas. L’immobile si trova in via G. Carissimi, al civico 40. I soccorritori hanno scavato tra le macerie. A seguito di questa operazione sono state estratte tre persone. Si tratta di due donne e di una bambina. Una donna sarebbe in gravi condizioni, mentre la mamma con la bambina sarebbero ferite in maniera non grave.

Roma, esplode una palazzina: soccorritori scavano tra le macerie

La deflagrazione ha distrutto la facciata di una palazzina di tre piani. La palazzina era composta da piano terra più due piani. Sono 6 gli appartamenti interessati dall’esplosione, molti comunque risulterebbero al momento disabitati. All’interno di essa abitavano alcune famiglie. I soccorritori si trovano ancora sono sul posto. Si trovano sul posto alcune squadre dei vigili del fuoco, pattuglie della polizia e carabinieri nonché anche personale sanitario del 118.

Coinvolti dall’esplosione degli appartamenti, diversi dei quali fortunatamente non abitati da persone.