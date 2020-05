Gemma Galgani frequenta un 26enne: “Di testa più maturo di me”. Oggi in studio Gemma ha incontrato il ragazzo che stava sentendo in chat

Il pubblico di Uomini e Donne grida allo scandalo. Gemma, durante la versione del programma virtuale, ha conosciuto un ragazzo di 26 anni che ha deciso di corteggiarla. Non avevano modo di vedersi, solo di sentirsi, e lui le aveva scritto che voleva conoscerla perché “sente di aver bisogno di avere vicino una persona come lei”.

Oggi che il programma è ripartito, Gemma ha avuto finalmente modo di incontrarlo. Nicola, così si chiama il famoso Sirius, si è presentato al pubblico e anche a Gemma che è rimasta piacevolmente sorpresa. Nessuno nello studio si è mostrato d’accordo con questa frequentazione, solo Maria De Filippi è stata un po’ più docile e ha cercato di credere a questa storia. Tina, d’altro canto, ha dato del falso al ragazzo perché non può credere che sia venuto a corteggiare una donna che potrebbe essere sua donna. Anche perché Nicola non ha mai avuto ex così grandi, ma solo delle coetanee. Gemma ha deciso di mandare comunque avanti questa frequentazione e di fidarsi, e dopo aver discusso in studio con gli opinionisti e i vari cavalieri e le varie dame in studio, hanno ballato insieme a “distanza”.

Sarà sincero oppure no Nicola? Il pubblico stenta a credere a questa frequentazione per i tanti anni di differenza, ma Nicola ha detto che il tempo gli darà ragione.