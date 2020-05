Gianluca Vacchi, nuovo balletto da quarantena da super like | VIDEO

La vita social di Gianluca Vacchi non si ferma al tempo della quarantena. Super scatenato nella sua villa di Miami insieme alla sua giovanissima fidanzata

Continua la quarantena di Gianluca Vacchi a suon di musica e balletti che classificano sempre milioni di click. L’imprenditore e star del web ha lanciato un nuovo, amatissimo e seguitissimo balletto social in compagnia della sua giovanissima fidanzata Sharon Fonseca. Con lei sta trascorrendo le sue giornate in casa nella sua super villa patinata a Miani.

I due sempre in grandissima forma continuano a scatenare il web a suon di musica travolgente e passi di danza in perfetta simbiosi. Mega villa in Florida, giovanissima fidanzata venezuelana e ogni giorno sempre un nuovo video che documenta la quarantena dell’ormai star del web.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale , seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Gianluca Vacchi, il balletto in terrazza fa scatenare tutti

Gianluca Vacchi nonostante non faccia parte dello show biz ha saputo conquistare in breve tempo uno stuolo di fan che apprezzano ogni suo gesto social. L’ultimo video ha scatenato tutti.

Movimento di spalle super sexy di Vacchi e indiscussa complicità della giovane che lo segue nei suoi movimenti ormai noti. Pantalone giallo e canotta nera con muscoli in bella vista e immancabili occhiali da sole per lui. Lei invece in un vestitino rosa, capelli sciolti e occhiali da sole. Prima in piedi e di fronte i due ballano e poi lui la prende in braccio e la fa ruotare.

LEGGI ANCHE -> Gianluca Vacchi, nuovo utilizzo del tavolo da biliardo | VIDEO

A guardare basito anche il loro cane bianco. Una performance sinuosa e alquanto bollente che non delude affatto i grandi estimatori degli ormai noti balletti di Mr Enjoy. A corredo del video “Wow you can really dance” la frase che si sente anche nella musica scelta da Mr Enjoy per il suo ultimo video viral pubblicato su Instagram. Del resto si sa quanto Vacchi ami ballare e non cisa rebbe potuta essere frase più azzeccata.

LEGGI ANCHE -> Scherzo hot di Fedez a Chiara Ferragni, l’influencer senza slip

Tra i tanti commenti anche quelli della nota stilista Elisabetta Franchi che dice “Voi come sempre mi portate un po’ di bellissima allegria”.

È Gianluca Vacchi, uno degli uomini più ricchi al mondo e pur non essendo uomo di spettacolo ha saputo farsi conoscere grazie ai social. Ogni suo post colleziona milioni e milioni di like. Anche al tempo della quarantena. Gianluca Vacchi sa come tenere i suoi followers attaccati su Instagram a seguirlo.