Lady Diana, dopo anni le sue dichiarazioni: “Ho tentato il suicidio 4 volte”. In un documentario su Netflix, abbiamo scoperto tante verità sulla Principessa Triste

La Principessa Diana non ha avuto affatto una vita facile. Nel bene o nel male sono tutti a conoscenza degli anni difficili che ha vissuto quando era al fianco del principe Carlo. I due non si sono mai amati e Carlo era innamorato della sua ex, Camilla, con cui alla fine si è sposato. Diana ha cominciato a soffrire di bulimia prima del matrimonio e ha continuato a soffrirne per lunghi dieci anni. Questo l’ha portata a stare male, ad avere sbalzi d’umore, d’altronde la vita difficile al fianco del marito ha provocato in lei anche una profonda depressione.

Lady Diana tentò il suicidio in gravidanza

Nel documentario su Netflix “Lady Diana: Rivelazioni Nascoste”, sono state rilasciate delle dichiarazioni che la Principessa aveva lasciato per una biografia che tanti anni fa uscì nelle librerie sulla sua vita. La Principessa confessa di aver tentato il suicidio quattro volte: una, addirittura, si gettò dalle scale quando era incinta. In famiglia sapevano più o meno tutti che si faceva del male ma nessuno si è mai preoccupato di salvarla, l’unica preoccupazione era che non “causasse imbarazzo alla famiglia reale”.

Dopo anni di depressione, Diana dopo il divorzio ha vissuto la sua rinascita. Pian piano si stava rialzando e trovando se stessa, era finalmente felice quando la sua vita si è interrotta bruscamente. Un tragico finale di una storia che tragica lo è stata fin dall’inizio.