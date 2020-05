La mappa regione per regione dell’epidemia: i dati del 4 maggio

Nuovo aggiornamento da parte della Protezione Civile del bollettino e della mappa regione per regione relativi all’epidemia da Covid-19 nel nostro Paese.

Nel primo giorno della Fase 2, scattata oggi, il Dipartimento della Protezione Civile ha aggiornato i dati in merito alla situazione del contagio in Italia da coronavirus. I nuovi dati evidenziano la costante discesa della curva con i casi attualmente positivi calati sotto la soglia delle 100mila unità, raggiunta lo scorso 11 aprile. In aumento i casi complessivi di contagio ad oggi oltre i 212mila ed i decessi, il cui bilancio ha raggiunto le 29mila vittime dall’inizio dell’emergenza. Considerato l’avvio della nuova fase, quello che si augurano gli esperti e le istituzioni è che possa essere evitata una seconda ondata di contagi, che a parer di molti, potrebbe essere più violenta della prima.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: il bilancio al 4 maggio, soggetti attualmente positivi sotto i 100mila dopo quasi un mese

L’Italia riparte gradualmente, grazie all’allentamento del lockdown stabilito dal Governo che ha avviato da oggi la Fase 2 dell’emergenza. La speranza è quella di poter tornare, seppur a piccoli passi, alla normalità nel più breve tempo possibile e mettersi alle spalle un’epidemia che ha messo in ginocchio il Paese. Nel primo giorno della nuova Fase arriva, come ogni giorno, il bollettino del Dipartimento della Protezione Civile che ha aggiornato i dati relativi all’epidemia. Stando a quest’ultimi, si è registrato un nuovo decremento per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi, 199 in meno rispetto a ieri per un totale di 99.980. Casi attualmente positivi, dunque, sotto la soglia dei 100mila per la prima volta dopo un mese, era l’11 aprile quando tale livello era stato superato.

Salgono, invece, i casi di contagio complessivi dall’inizio dell’emergenza: 211.938, ossia 1.221 in più rispetto alla giornata di ieri. I guariti sono in totale 82.879, con un incremento di 1.225. Purtroppo nelle ultime 24 ore, secondo il bollettino, sono stati registrati 195 decessi che portano il bilancio delle vittime a 29.079.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, lunedì 4 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 78.105 – 14.294 – 26.504;

– Piemonte – 27.622 – 3.186 – 8.874;

– Emilia Romagna – 26.175 – 3.666 – 13.525;

– Veneto – 18.373 – 1.528 – 9.611;

– Toscana – 9.601 – 881 – 3.441;

– Liguria – 8.412 – 1.221 – 3.683;

– Lazio – 6.847 – 524 – 1.938;

– Marche – 6.363 – 932 – 2.225;

– Campania – 4.498 – 366 – 1.421;

–Trento – 4.258 – 430 – 2.663;

– Puglia – 4.153 – 429 – 779;

– Sicilia – 3.255 – 244 – 809;

– Friuli Venezia Giulia – 3.076 – 299 – 1.727;

– Abruzzo – 3.000 – 332 – 831;

– Bolzano – 2.541 – 284 – 1.621;

– Umbria – 1.394 – 70 – 1.143;

– Sardegna – 1.317 – 119 – 545;

– Valle d’Aosta – 1.143 – 139 – 894;

– Calabria – 1.118 – 88 – 356;

– Basilicata – 386 – 25 –188;

– Molise – 301 – 22 – 101.

Nelle ultime 24 ore, stando ai dati della mappa della Protezione Civile, non sono stati registrati casi di contagio in Umbria, Basilicata e Molise; due casi in meno rispetto a ieri, invece, in Sardegna. Nessuna vittima, in Sardegna, Calabria, Basilicata e Molise.

