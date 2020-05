Il ministro dello sviluppo economico Stefano Patuanelli ha scritto sulla propria pagina Facebook che è necessario: “accelerare per dare risposte alle PMI”. Serve liquidità e presto.

Infatti, sembra chiaro per il ministro che siano proprio le piccole e medie imprese le più colpite dall’emergenza.

Il ministro spiega sul social: “Occorre una massiccia iniezione di liquidità a fondo perduto diretta e sotto forma di ricapitalizzazione delle imprese” e “interventi sugli oneri dei costi fissi“.

Infatti, oltre alle proroghe di pagamento occorre un aiuto concreto alle realtà di contenute dimensioni che nel nostro paese formano il tessuto economico più interessante.

Aiuti che permettano di pagare canoni e bollette magari a partire dalla riscossione dei crediti nei confronti della P.a..

Il ministro ne parla apertamente e cita anche un settore in particolare, l’edilizia, che propone di aiutare con un ecobonus.

L’intervento del ministro Patuanelli alla Camera dei deputati

Per il ministro Patuanelli “L’economia italiana non può permettersi un secondo lockdown” e oggi nel proprio intervenuto alla Camera ha affermato: “Nel prossimo decreto destineremo 4 miliardi di rifinanziamento al fondo centrale di garanzia per arrivare a 7 miliardi e se necessario siamo pronti a rifinanziare di nuovo».

Il ministro ha proseguito: «Viviamo una situazione che non avremmo mai pensato di vivere, una situazione che incide radicalmente sul nostro tessuto produttivo che già viveva criticità e difficoltà, legate al normale andamento congiunturale negativo del periodo e stavamo affrontando da anni. La crisi da coronavirus si è instaurata in un Paese che era già aveva le sue difficoltà».

Il ministro ha anche parlato di due fattori di spesa importanti per le aziende: affitti e bollette. Ha affermato con riguardo agli affitti: «pensiamo di intodurre un credito di imposta del 100% per 3 mensilità per tutti gli affitti commerciali».

Invece con riguardo alle bollette ha aggiunto: «intendiamo fare un’operazione sugli oneri generali di sistema, una misura da 600 milioni di euro», di modo che la bolletta «sarà quasi annullata per tutti quelli che sono rimasti fermi».

