Rimborso Partite Iva, tempi e modalità indicati dall’Agenzia delle entrate

Arriva rimborso sulle commissioni dei pagamenti avvenuti per mezzo POS riservata ai titolari di Partite Iva fino a 400 mila euro

Ecco il comunicato dell’Agenzia delle Entrate. Arriva il rimborso sulle commissioni dei pagamenti avvenuti per mezzo POS riservata ai titolari di Partite Iva fino a 400 mila euro. Questo provvedimento prevede la restituzione parziale delle commissioni che ogni esercente versa a seguito del pagamento con Pos da parte del cliente. Il provvedimento n. 181301 del 29 aprile 2020 l’Agenzia delle Entrate ha dato il via libera. Comunicati i termini, le modalità e il contenuto delle comunicazioni relative ai pagamenti elettronici così come legiferato dall’art. 22, comma 6, del decreto fiscale 2020. L’invio dei rimborsi partirà dal 1 luglio. I rimborsi hanno anche valenza di controllo fiscale sui dati comunicati. Tutte le operazioni di pagamento elettronico effettuate dopo il 1° luglio, avranno l’obbligo di comunicazione. Il credito di imposta verrà riconosciuto anche per i contratti e i costi fissi che fissano un numero massimo di transazioni POS in franchigia.

Arriva il rimborso, modalità di restituzione

Per quanto riguarda le modalità, l’Agenzia ha provveduto a fissare il tutto. Saranno i cosiddetti “convenzionatori”, ossia coloro che prestano i servizi di pagamento, a dare le comunicazioni sui pagamenti POS delle Partite Iva, ossia ogni pagamento con carte di credito, prepagate o altro strumento elettronico. La trasmissione avrà seguito grazie all’utilizzo del sistema SID, ossia il Sistema di Interscambio Dati. Tutto in automatico, in sostanza, senza troppi passaggi burocratici.

Il tutto poi servirà anche per controllare i movimenti degli esercenti. Il beneficio fiscali si effettuerà sotto forma di credito d’imposta. Gli esercenti non si vedranno accreditati dei soldi.