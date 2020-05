Serie A, il nuovo piano per la ripresa: si gioca tutti i giorni!

Serie A, nuovo piano per la ripresa mentre le squadre tornano ad allenarsi: si pensa a scendere in campo praticamente tutti i giorni

Continua a infuriare il dibattito sul campionato di calcio. Le squadre di Serie A, da oggi, possono tornare ad allenarsi, dopo la circolare di ieri del ministero dell’Interno che ha riaperto i centri sportivi per le sessioni individuali per i singoli giocatori. Per gli allenamenti collettivi bisognerà attendere almeno il 18 maggio, monitorando l’evoluzione del livello di contagi e sperando in buone notizie. Tensione nell’ambiente, con il ministro Spadafora che ha replicato in maniera piccata, causando molte reazioni anche a livello politico. Intanto, si pensa a quando e come tornare in campo.

Serie A, il piano ‘estremo’ della Lega Calcio

Prende piede, in particolare, un’ipotesi ‘estrema’, una sorta di ultima spiaggia per salvare la stagione. La speranza è sempre di riprendere il 13 giugno, data che permetterebbe di distribuire il calendario delle giornate rimanenti piuttosto tranquillamente in modo da concludere entro il 2 agosto. Secondo il ‘Corriere dello Sport’, si lavora però già all’ipotesi più pessimistica. Cioè, quella secondo cui non sarà possibile tornare in campo prima del 27 giugno.

In quel caso, con appena 36 giorni e dodici giornate da disputare, la soluzione sarebbe soltanto una. E cioè, per tutte le squadre, giocare ogni tre giorni, con partite distribuite in tutti i giorni della settimana e l’annullamento della Coppa Italia.