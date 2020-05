Starbucks direttamente a casa. Ricette e bevande fai da te

Ricette e bevande da fare in casa al sapore di Starbucks. Il colosso del caffè ha pubblicato online gli ingredienti per provare i piatti e le bibite

Bar e ristoranti chiusi, almeno fino al 1 giugno. L’apertura rimane un’incognita per questo tipo di attività. La cosa vale anche per le grandi catene come Starbucks. Il colosso del caffè arriva direttamente a casa nostra. Starbucks condivide con i fan del Frappuccino le ricette per preparare a casa le bevande che si trovano nei suoi locali. Durante il lockdown, la catena di caffè statunitense ha iniziato a condividere sui suoi social consigli per arricchire il cappuccino usando, per esempio, il miele o la cannella (proprio come Ikea, che ha diffuso la ricetta delle sue polpette). Inoltre sul sito ufficiale c’è la sezione Starbucks Coffee at Home: accanto alla vetrina di miscele e topping che possono essere acquistati online, c’è un’intera sezione con ricette da riprodurre a casa.

Le ricette di Starbucks

Un fresco Iced sunrise cinnamon honey coffee o un Cold brew chocolate coconut milkshake o ancora di un Caramelized honey latte? Basta sfogliare le ricette, ce ne sono 80 e comprendono anche dolci e cocktail. Ovviamente non tutte le ricette possono essere riprodotte a casa, infatti mancano best seller come il Frappuccino o il Pumpkin spice latte, ma la scelta è comunque vasta.

Alcune bevande hanno bisogno di ingredienti normalissimi, che probabilmente avete già in dispensa o nel frigorifero, altre invece richiedono miscele o creme brandizzate Starbucks; però, in molti casi basta usare un po’ di creatività per sostituirle.

Agli amanti della catena statunitense sembrerà di essere proprio lì. Starbucks direttamente nelle nostre case.