Amadeus, il ricordo di Giovanna Civitillo versione ballerina | VIDEO

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus, la donna napoletana in passato era una ballerina dell’Eredità: il video del passato.

Giovanna Civitillo è la moglie di Amadeus. Dopo le nozze con rito civile del 2009, la coppia si è sposata in chiesa del 2019. La donna nata a Vico Equense ha conosciuto l’uomo della sua vita nei primi anni del duemila, durante le registrazioni delle puntate dell’Eredità. La quarantaduenne era una delle professoresse del noto programma televisivo e deliziava i telespettatori con la sua ‘scossa’.

Amadeus, il video inedito di Giovanna Civitelli

Amadeus e Giovanna Civitillo sono una delle coppie più belle del mondo dello spettacolo. Durante l’ultima edizione del Festival della musica italiana, il conduttore l’ha voluta a Sanremo e i due sono stati anche ospiti di alcuni programmi. Giovanna, dal canto suo, ha sempre avuto la passione per la danza e dal 1998 è entrata in tv nel ruolo di showgirl e ballerina. La Civitillo ha lavorato anche per programmi come Domenica In, Carramba che sorpresa fino ad arrivare negli studi dell’Eredità. La nativa di Vico Equense esibiva tutta la sua bravura ed ha raggiunto la notorietà per la sua ‘scossa’. Nel video che sta circolando sul web Giovanna è quasi irriconoscibile: con le sue qualità faceva battere le mani a tutto lo studio.

I suoi stacchetti sono indimenticabili: trasmetteva carica, gioia e solarità con pochi passi di ballo.