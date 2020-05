Emerge il motivo per il quale Anna Tatangelo e Gigi D’Alessio si sarebbero detti addio. La cosa sembrerebbe comportare una notevole differenza di vedute.

È più bella che mai Anna Tatangelo, ed ora è anche single. La rottura della storia d’amore con Gigi D’Alessio certamente non potrà non avere lasciato delle conseguenze nell’umore della 33enne cantante laziale.

La relazione tra i due andava avanti fin dal 2005, da quando lei ed il cantautore napoletano si conobbero in occasione del Festival di Sanremo di quell’anno. La artista originaria di Sora, in provincia di Frosinone, era ormai già nota e si trovava per la terza volta sul palco del Teatro Ariston, dove si esibì con il brano ‘Ragazza di Periferia’, scritto proprio da Gigi D’Alessio. Quel loro rapporto, che fece storcere il naso a qualcuno per via della grande differenza di età (19 anni, all’epoca Anna Tatangelo aveva compiuto 18 anni da un mese, n.d.r.) è andato avanti a lungo, culminando anche con la nascita di Andrea nel marzo del 2010.

Anna Tatangelo, il presunto motivo della fine con Gigi D’Alessio

C’è poi stata una prima crisi, poi superata dopo alcuni mesi di distacco. Ma stavolta la separazione appare definitiva, ed ognuno prenderà la propria strada. Ad oggi sembra difficile pensare ad una riconciliazione di natura sentimentale, anche se si presuppone che permarrà un rapporto di cordialità. Ne va anche del bene di Andrea, che a 10 anni ha certamente ancora bisogno della presenza di entrambi i genitori.

Fuori solo calma apparente …🎙

Sul motivo della fine dell’amore tra Anna e Gigi sta circolando una voce. Sembra che lei volesse il matrimonio ed un altro bambino. Cose sulle quali però D’Alessio avrebbe avuto idee del tutto opposte. Da qui il rapporto pare essersi definitivamente rotto.

