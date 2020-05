Con il nuovo decreto emanato da Conte è in arrivo un’ondata di ossigeno per la Cassa Integrazione

Con il nuovo DPCM emanato da Giuseppe Conte, entrato poi in vigore il 4 Maggio, l’Italia si appresta a riaprire i battenti. Molti lavoratori tornano ai posti di comando con un unico obiettivo: riaccendere i motori di un’economia che sembrava compromessa. Durante l’esposizione dei corollari del nuovo DPCM non circolavano buone nuove sul bonus economico per i cassintegrati. All’indomani della nuova fase l’intervento del Ministro del Lavoro, Nunzia Catalfo suona come una boccata d’aria per la categoria.

“La Cassa Integrazione sarà coperta e i fondi non mancheranno” tuona la Catalfo. Le rassicurazioni del ministro scongiurano le fake news lanciate sulla mancanza dei 7 miliardi di euro per la CIG. Il confronto con il MEF è servito per far chiarezza sull’argomento e indicare i criteri di distribuzione del premio in arrivo. Il valore stimato in arrivo è di circa 16 miliardi, ossigeno alle imprese italiane per le prossime 9 settimane.

Le richieste dei compensi dei cassaintegrati

La questione relativa ai ritardi nei pagamenti era stato rinviato nelle aule del parlamento, ma il dietrofront della Catalfo ha ribaltato l’argomento annunciando un’accelerazione nelle tempistiche di distribuzione. Il tutto grazie alla mediazione dell’esercizio delle banche e di Poste Italiane.

Riguardo la questione dei pagamenti, nei mesi precedenti all’inizio della nuova fase sono arrivate parecchie richieste di sostegno economico alle imprese che hanno interessato milioni di lavoratori. Oggi più di 3 milioni di domande sono state approvate in termini economici, mentre la maggior parte sono ancora al vaglio dei controlli. La Catalfo ha giustificato l’allargamento delle difficoltà legate al mancato risarcimento nei tempi previsti. Il problema ha riguardato soprattutto l’errato inserimento dell’Iban e qaulche sistema informatico in tilt per il numero elevato di richieste.

La Catalfo poi ha spostato l’attenzione sul possibile inserimento del reddito di emergenza, “una possibilità concreta per le famiglie nei prossimi due mesi”.

Inifine l’importanza dello Smart Working per il sopperimento dei problemi legati all’impossibilità fisica di operare in tutta sicurezza sul posto di lavoro.