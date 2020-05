In arrivo il quinto figlio per Cristiano Ronaldo? La foto di Georgina non passa inosservata. Una storia su Instagram pubblicata dalla compagna fa pensare

La coppia Ronaldo e Rodríguez sta veramente aspettando il quinto figlio? Alcuni tabloid inglesi pensano proprio di sì. Tutto è iniziato dopo la pubblicazione di una storia in cui è ritratta mentre fa un palloncino rosa con un chewing-gum e la scritta Baby Girl. Il Sun ha attribuito il messaggio al fatto che la modella di 26 anni sia incinta di una bambina. In realtà sembra che voglia dire che il chewing-gum la fa tornare bambina.

Cristiano Ronaldo forse papà

Cristiano Ronaldo ha quattro figli, di cui tre nati da madre surrogata e poi una bambina avuta da Georgina a novembre 2017, che si chiama Alana Martina. In un’intervista a una tv cinese nel 2017 Cristiano aveva dichiarato di volere 7 figli. La storia è stata accompagnata da una versione di O Mio Bambino Caro di Maria Callas: altro indizio che ha scatenato i tabloid. Non è la prima volta che il calciatore scatena i social con le pubblicazioni di foto. Già nel 2018 era bastata una foto di Ronaldo con la mano sulla pancia di Georgina per scatenare il web. Ma Georgina non sembra avere nessun pancino sospetto, così sottolineano i tabloid inglesi. Però il solo fatto che la diretta interessata non abbia ancora smentito il gossip basta – secondo i tabloid d’oltremanica – per alimentare i dubbi.

Quando sapremo la verità? Non ci resta che attendere nuove foto o indizi dalla coppia. Magari arriverà veramente una bambina a rafforzare l’amore tra i due.