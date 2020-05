Diletta Leotta, il dettaglio che fa ‘viaggiare con la fantasia’ – FOTO

Diletta Leotta non smette di incantare i propri followers su Instagram, ennesimo scatto da urlo per la splendida siciliana

Gli scatti di Diletta Leotta su Instagram ci hanno tenuto compagnia nel lungo periodo del lockdown. E lo fanno ancora adesso, in avvio di Fase 2, con gli spostamenti fuori di casa ancora piuttosto limitati e il ritorno al lavoro non ancora valido per tutti. A sua volta, la conduttrice siciliana, che sta gradualmente ritornando a una dimensione lavorativa ‘normale’, si è abituata alle lunghe giornate tra le mura domestiche. Ormai, gli scatti sulla terrazza del suo appartamento a Milano sono diventati un cult.

Se vuoi essere sempre informato in tempo reale sulle nostre notizie di gossip, televisione, news e spettacolo, seguici anche su sulle nostre pagine Facebook, Instagram e Twitter

Diletta Leotta, ennesimo scatto bollente in terrazza

Così come lei stessa è già diventata un cult intramontabile. Il motivo, presto detto, è nel suo fascino irresistibile. Che lei non manca di sottolineare con scatti che fanno ‘viaggiare la fantasia’. Mai come stavolta, visto che è la stessa Diletta a sottolinearlo nella didascalia della foto che vedete sotto. La bionda catanese si rilassa e si gode una pausa leggendo un buon libro.

Ma a viaggiare con la fantasia sono anche i suoi followers. Il top bianco di Diletta è scollato come di consueto, con un dettaglio che non è sfuggito ai più e che molti hanno fatto notare tra i commenti. Ossia, l’assenza di altri indumenti al di sotto della maglietta. Tanto è vero che, sempre tra i commenti, ricompare un classico: “C’è chi ha zoomato e chi mente”.