Fase 2, l’Imperial College ha realizzato uno studio che collega l’aumento della mobilità in Italia ad un possibile aumento del numero dei decessi, favorendo così una seconda ondata.

L’Italia continua ad affrontare l’emergenza coronavirus. Secondo l’ultimo bollettino della Protezione civile, nelle ultime 24 ore sono morte altre 236 persone: il totale dei decessi ammonta ora a 29.315. Dopo due mesi molto duri anche per tantissime attività economiche, il Governo ha deciso di ripartire con la Fase 2: dalla giornata di ieri sono stati riavviati alcuni settori e sono state alleggerite le misure restrittive. Gli esperti invitano alla prudenza: non bisogna rilassarsi -rispettando il metro di distanza, usando mascherine e guanti ed evitando assembramenti- per non rischiare una nuova ondata. L’Imperial College ha effettuato uno studio in cui ha ipotizzato l’aumento dei decessi nella fase 2 in Italia in virtù dell’aumento della mobilità.

Fase 2, l’Imperial College studia i rischi per l’Italia

L’Imperial College ha previsto una seconda ondata di contati e decessi da coronavirus in Italia dopo l’allentamento delle restrizioni. I ricercatori hanno lavorato su tre scenari: il Paese ancora in quarantena, la mobilità ripresa al 20% e la mobilità ripresa al 40%. Stando allo studio, un aumento del 20% ai livelli di mobilità come quelli di prima alla quarantena potrebbe causare un aumento dei decessi maggiore rispetto a quelli dell’ondata attuale. Nello scenario al 40%, invece, i rischi sono notevoli: il numero totale dei decessi potrebbe aumentare tra 10.000 e 23.000. In caso di mobilità invariata, infine, ci sarà una continua riduzione dei morti.

I ricercatori hanno spiegato l’importanza del rispetto delle norme anti-contagio e hanno dichiarato che nonostante i numeri così alti, l’immunità di gregge è molto lontana.