Federico Rossi, il fidanzato della vincitrice delll’ultima edizione del Grande Fratello vip, rivela un segreto: la sua dipendenza all’alcol

Una scoperta davvero sconvolgente. Il cantante Federico Rossi ha avuto una dipendenza all’alcol. Il ragazzo ha passato un momento davvero difficile e di depressione. Lo dichiara nel libro “Naked”, dove racconta anche quello che è successo tra lui e il suo collega. Il duo “Benji e Fede” ha chiuso i battenti e la coppia si è separata. “Quando ce lo siamo detti ci siamo commossi, ma non è così tragico: non ci lasciamo nella vita – svela il cantante Federico – Non è un addio e non è un arrivederci. Chissà cosa accadrà in futuro. Quello che resta è un rapporto umano: non lo vedo più come socio ma solo come amico”. Il momento di depressione è stato pesante per il cantante.

Federico Rossi e la sua dipendenza

“La scorsa estate con l’alcol ho vissuto momenti troppo euforici dopo un periodo in cui ero depresso – svela il ragazzo – ho esagerato e sono tornato in equilibrio. All’inizio mi vergognavo a dirlo, adesso non più”. Per fortuna adesso accanto a lui c’è la bella Paola Di Benedetto, vincitrice dell’ultima edizione di Grande Fratello Vip. I due stanno vivendo una meravigliosa storia di amore, l’uno accanto all’altra. Una coppia davvero bella, tra sguardi complici e giornate insieme.

Intanto il 3 maggio, Benji e Fede, dopo 10 anni insieme, hanno salutato i suoi fan con un concerto in diretta sul web e hanno raccontato la loro esperienza togliendo ogni dubbio al pubblico curioso di sapere.