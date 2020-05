Giovanni Rezza: “Non c’è alcuna correlazione tra aria condizionata e virus”

Giovanni Rezza smentisce l’ipotesi del possibile collegamento tra l’aria condizionata e il virus, sottolineando che non esistono prove scientifiche

Durante l’emergenza sanitaria che ancora oggi il nostro Paese sta vivendo, sono state molte le ipotesi riguardo alle possibili cause del Covid-19. Tra queste, è emersa quella riguardante la trasmissione del virus cn l’aria condizionata. Il tutto è partito da uno studio che parlava di possibile fonte di nuovi contagi, attraverso l’aerosol che con l’utilizzo dell’aria condizionata permetterebbe alle famose goccioline di spandersi più velocemente e con maggiore vigore in aria, specialmente in un ambiente chiuso. Giovanni Rezza, direttore dipartimento malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità, ha smentito questa versione sottolineando come non ci siano evidenze scientifiche.

Giovanni Rezza e la sua ipotesi

“E’ stato ipotizzato che magari l’aria condizionata possa trasmettere aerosol in un ambiente in cui c’è una concentrazione di persone positive” ha detto Giovanni Rezza ad Agorà, su Rai 3. Il direttore del dipartimento di malattie infettive dell’Istituto Superiore di Sanità ha spiegato perché l’ipotesi non avrebbe valenza scientifica. L’esperto prende in analisi un articolo sulla rivista americana, Emerging Infectious Diseases, che diceva che il virus si può trasmettere tramite l’aria condizionata. “Dopo si è visto che erano due famiglie che stavano in due tavoli vicini distanziati da più di un metro – ha proseguito Giovanni Rezza – l’aria condizionata aveva fatto da vento, sostanzialmente, e quindi aveva spostato queste goccioline di saliva un po’ più a distanza. Si tratta di un caso eccezionale – spiega l’esperto – ma non è stata l’aria condizionata in sé a trasmettere il virus. Perché il virus si trasmette per contatti abbastanza ravvicinati tra le persone”.

Quindi secondo Rezza l’aria condizionata non rientra tra i mezzi di trasmissione del virus in quanto non esiste una correlazione provata scientificamente tra i due.