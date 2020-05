Uscita dal letargo, Ludovica Comello pensa già alle sue prossime mete. Giorni fa si è svegliata a New York, la grande mela

E’ appena iniziata la fase 2 e già si pensa ai nuovi viaggi. E’ il caso di Ludovica Comello, collaboratrice di Italia’s got talent, che appena uscita dal letargo, sta già con la mente verso nuove mete da esplorare. Un paio di giorni fa ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto di qualche anno fa a New York. Chissà forse vuole tornare ad esplorare la Grande Mela?

Ludovica Comello e la sua foto ricordo

Un momento di nostalgia, una spolverata tra vecchi ricordi. Una foto di un viaggio. Ludovica Comello ha postato lei a New York, spensierata e felice. Sicuramente per i prossimi viaggi le cose cambieranno per l’attrice poiché avrà un nuovo compagno di viaggio, suo figlio. La donna chiede ai suoi fan a quali viaggi stanno pensando. Tra i commenti: “L’Italia intera e le sue meraviglie….non c’è bisogno di andare troppo lontano per ammirare la meraviglia“. Un messaggio che arriva dritto al punto. Specialmente in questo momento così delicato per la nostra bella Italia.

Intanto la Comello si gode un po’ più di libertà insieme a suo marito e al loro piccolo appena nato. Anche per loro è iniziata la tanto attesa fase 2. Via alle passeggiate.