La mappa regione per regione dell’epidemia: il bilancio al 5 maggio

Sono stati pubblicati la mappa regione per regione ed il bollettino relativi all’epidemia da Covid-19 in Italia aggiornati ad oggi sul sito della Protezione Civile.

Nel pomeriggio il Dipartimento della Protezione Civile ha pubblicato sul proprio sito i dati relativi all’epidemia da coronavirus in Italia, dopo il primo giorno di Fase 2 che ha segnato una graduale ripartenza del Paese. Secondo il nuovo aggiornamento è stato registrato un nuovo decremento per quanto riguarda i soggetti attualmente positivi ed i pazienti ricoverati nei reparti di terapia intensiva degli ospedali. Salgono, invece, i guariti dal virus e, purtroppo, anche i decessi che hanno superato, già ieri, la soglia delle 29mila vittime nel nostro Paese dall’inizio dell’emergenza.

Covid-19 Italia, la mappa dell’epidemia regione per regione: nuovo aggiornamento al 5 maggio, salgono ancora i guariti

Prosegue il calo dei soggetti attualmente positivi al coronavirus nel nostro Paese, che ieri erano scesi sotto i 100mila casi. Questo uno dei dati più rincuoranti che emerge dal bollettino pubblicato dal Dipartimento della Protezione Civile nel pomeriggio di oggi, martedì 5 maggio. Secondo gli ultimi dati, difatti, i soggetti attualmente positivi risultano essere 98.467, ossia 1.513 in meno rispetto a ieri. Anche i pazienti in terapia intensiva sono scesi di 52 unità per un totale di 1.427 ricoveri. In aumento anche i guariti dal Covid-19 che, con un incremento di 2.352 rispetto alla giornata di ieri, salgono a 85.231. Purtroppo salgono i decessi in Italia: ad oggi 29.315 persone hanno perso la vita dall’inizio dell’emergenza, di cui 236 solo nelle ultime 24 ore.

In totale, come riporta il bollettino della Protezione Civile, i casi di contagio dall’inizio dell’epidemia in Italia sono 213.013, ossia 1.075 in più di ieri. Il dato colloca il nostro Paese al terzo posto a livello globale per numero di contagi alle spalle degli Stati Uniti e della Spagna.

La mappa dei contagi da Covid-19 regione per regione, secondo i dati forniti sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, aggiornata ad oggi, martedì 5 maggio.

REGIONE – CONTAGI COMPLESSIVI – DECESSI – GUARITI

– Lombardia 78.605 – 14.389 – 27.124;

– Piemonte – 27.774 – 3.216 – 9.235;

– Emilia Romagna – 26.275 – 3.705 – 13.889;

– Veneto – 18.402 – 1.545 – 9.741;

– Toscana – 9.631 – 889 – 3.552;

– Liguria – 8.475 – 1.232 – 3.816;

– Lazio – 6.914 – 534 – 2.010;

– Marche – 6.392 – 936 – 2.237;

– Campania – 4.518 – 369 – 1.619;

–Trento – 4.261 – 433 – 2.787;

– Puglia – 4.170 – 433 – 798;

– Sicilia – 3.267 – 247 – 818;

– Friuli Venezia Giulia – 3.085 – 303 – 1.798;

– Abruzzo – 3.025 – 335 – 881;

– Bolzano – 2.542 – 286 – 1.644;

– Umbria – 1.400 – 70 – 1.154;

– Sardegna – 1.318 – 119 – 557;

– Valle d’Aosta – 1.143 – 139 – 894;

– Calabria – 1.119 – 88 – 381;

– Basilicata – 396 – 25 –194;

– Molise – 301 – 22 – 102.

Come accade ormai da giorni vi sono alcune regioni del Paese in cui non si registrano vittime o casi di nuovi contagi. Nel dettaglio, nelle ultime 24 ore, nessuna vittima in Umbria, Sardegna, Valle d’Aosta, Calabria, Basilicata e Molise, tra queste Valle d’Aosta e Molise non hanno avuto anche incrementi relativi a nuovi casi di positività al virus.

