Nonostante il tentativo di chiarire il malinteso del servizio di Striscia La Notizia su Giovanna Botteri, la tempesta non si è fermata per Michelle Hunziker.

La bufera che ha travolto Michelle Hunziker è stata così forte da richiedere l’intervento del marito, Tommaso Trussardi, di solito sempre in disparte quando si parla della carriera della moglie. Trussardi ha difeso la moglie sul suo profilo Instagram. L’imprenditore ha spiegato di essere molto preoccupato e di avere paura per le minacce di morte ricevute da Michelle Hunziker nelle ultime ore. Non è servito, infatti, il tentativo di chiarimento sulle reali intenzioni di Striscia La Notizia sul servizio su Giovanna Botteri. La conduttrice di Striscia è stata accusata di favorire il body shaming verso la corrispondente della Rai, mostrando dunque incoerenza a proposito della sua battaglia contro la violenza sulle donne.

Tommaso Trussardi difende Michelle Hunziker

Con uno sfogo su Instagram, Tommaso Trussardi difende la moglie dichiarando che lei, a sua volta, è stata bullizzata a causa di questa faccenda: “L’entità delle minacce (molte di morte) che ci sono state rivolte e il bullismo anche femminile è stato esponenzialmente superiore a ciò di cui è stata accusata ingiustamente mia moglie. L’amarezza sta nel constatare che queste accuse nascono da una stampa il cui ruolo dovrebbe imporre di riportare e spiegare i fatti, non fomentare odio e distanze. Nella falsa convinzione di difendere una donna, ne state brutalmente ferendo e bullizzando altre non colpevoli”. Le intenzioni di Michelle Hunziker, a suo dire, non erano cattive nei confronti della pluripremiata giornalista.

La conduttrice di Striscia la Notizia ha provato a difendersi su Instagram, rivolgendosi direttamente alla Botteri: “Cara Giovanna a questo punto mi rivolgo direttamente a te perché sta succedendo un putiferio su una notizia completamente falsa. Dicono che Striscia abbia fatto un servizio per offenderti e invece noi abbiamo fatto un servizio contro i tuoi haters”.